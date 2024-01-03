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Чемпионат Европы по футболу 2024

​УЕФА не запретит журналистам из России работать на Евро-2024

03 Января 2024 • 14:54 Комментировать

Российские журналисты могут подать заявку на получение аккредитации на матчи чемпионата Европы – 2024. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

«Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024», - сообщили в УЕФА, отвечая на вопрос о допуске журналистов из России к работе на континентальном футбольном форуме.   

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в июне-июле наступившего года в Германии. Трофей будет защищать национальная сборная Италии, которая в финале прошлого Евро обыграла Англию по пенальти после ничьей 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА евро-2024
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