​УЕФА не запретит журналистам из России работать на Евро-2024

Российские журналисты могут подать заявку на получение аккредитации на матчи чемпионата Европы – 2024. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

«Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024», - сообщили в УЕФА, отвечая на вопрос о допуске журналистов из России к работе на континентальном футбольном форуме.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в июне-июле наступившего года в Германии. Трофей будет защищать национальная сборная Италии, которая в финале прошлого Евро обыграла Англию по пенальти после ничьей 1:1.