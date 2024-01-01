​Роберто Мартинес ответил, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, когда звёздный Криштиану Роналду повесит бутсы на гвоздь.

«Криштиану завершит карьеру в тот день, когда решит, что его тело не может дать ему на поле то, чего он хочет. На данный момент он хочет выигрывать всё. Нет другого 38-летнего футболиста, который мог бы выдать такой физический уровень, который выдаёт Роналду в двух играх сборных за три дня», - цитирует Мартинеса The Times.

Добавим, что летом 2024 года сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе выступит на чемпионате Европы в Германии.

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