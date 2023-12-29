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Марат Быстров: Нам удалось объединить весь Казахстан

29 Декабря 2023 • 11:25 Комментировать

Защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров рассказал, какое событие является главным для него в 2023 году.

Игрок отметил, что самым ярким событием стало выступление национальной сборной, особенно то, что она боролась до последнего шанса за путёвку на чемпионат Европы.

«Нам удалось объединить весь Казахстан — много людей стало болеть за сборную, в том числе и тех, кто раньше даже не интересовался футболом. И, думаю, это одна из самых главных наших побед — что всех мы объединили», - приводит слова Быстрова Legalbet.kz.

Напомним, что подопечные Магомеда Адиева ещё имеют шансы на попадание на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Марат Быстров
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