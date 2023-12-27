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​Раскрыта одна из целей Роналду в сборной Португалии

27 Декабря 2023 • 19:27 Комментировать

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вспомнил о разговоре с Криштиану Роналду, состоявшемся вскоре после его назначения.

«Конечно, наш разговор был приватным, но я могу раскрыть кое-что из того, что он мне говорил. Я спросил: «Интересно ли вам покорить отметку в 200 матчей за сборную Португалии? Он ответил: «Меня интересует отметка в 250 матчей», - слова Мартинеса приводит португальский Record.

На текущий момент Криштиану Роналду имеет за плечами 205 матчей за сборную Португалии. В них звёздный нападающий записал на свой счёт 128 голов и 46 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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