​Раскрыта одна из целей Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вспомнил о разговоре с Криштиану Роналду, состоявшемся вскоре после его назначения.

«Конечно, наш разговор был приватным, но я могу раскрыть кое-что из того, что он мне говорил. Я спросил: «Интересно ли вам покорить отметку в 200 матчей за сборную Португалии? Он ответил: «Меня интересует отметка в 250 матчей», - слова Мартинеса приводит португальский Record.

На текущий момент Криштиану Роналду имеет за плечами 205 матчей за сборную Португалии. В них звёздный нападающий записал на свой счёт 128 голов и 46 результативных передач на партнёров.