​Саутгейт вспомнил о мудрых словах Моуринью

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт вспомнил о разговоре с нынешним рулевым «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я помню, как разговаривал с Жозе [Моуринью], когда он тренировал «Манчестер Юнайтед». Он тогда сказал: «Знаешь, когда ты справишься с той работой, которую имеешь сейчас, дальше ты сможешь работать где угодно». Спустя семь лет я понимаю, что это определённо так», - сказал Саутгейт Sky Sports, давая понять, что его не пугает работа на клубном уровне.

Напомним, что под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии на Евро-2020 добралась до финала, где проиграла Италии по пенальти.