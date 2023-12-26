Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Саутгейт вспомнил о мудрых словах Моуринью

26 Декабря 2023 • 15:22 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт вспомнил о разговоре с нынешним рулевым «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я помню, как разговаривал с Жозе [Моуринью], когда он тренировал «Манчестер Юнайтед». Он тогда сказал: «Знаешь, когда ты справишься с той работой, которую имеешь сейчас, дальше ты сможешь работать где угодно». Спустя семь лет я понимаю, что это определённо так», - сказал Саутгейт Sky Sports, давая понять, что его не пугает работа на клубном уровне.  

Напомним, что под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии на Евро-2020 добралась до финала, где проиграла Италии по пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Англии Гарет Саутгейт ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
15:22 · Чемпионат Европы 2024
​Саутгейт вспомнил о мудрых словах Моуринью
11:06 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Испании подвели итоги 2023 года
25 Декабря
20:52 · Чемпионат Европы 2024
​Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии
14:47 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Собираюсь выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Евро»
01:12 · Испания. Ла Лига
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии» 1
23 Декабря
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес — о Роналду: Он прирожденный победитель 1
20 Декабря
21:07 · Чемпионат Европы 2024
Быстров назвал самое обидное событие 2023 года
03:17 · Германия. Бундеслига
​Маттеус не поддерживает идею возвращения Крооса в сборную Германии
19 Декабря
21:48 · Испания. Ла Лига
Алаба успешно прооперирован после травмы колена
18:24 · Испания. Ла Лига
Куртуа заявил, что не сыграет на Евро-2024
11:12 · Испания. Ла Лига
Хёнесс: «Даже Кроос не спасёт немецкий футбол»
00:06 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Не понимаю, почему кто-то обвиняет меня в травме Гави»
18 Декабря
21:57 · Испания. Ла Лига
Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении
12:03 · Германия. Бундеслига
Тель: «Мне хотелось бы выступить на чемпионате Европы в Германии»
Все новости