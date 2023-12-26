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В сборной Испании подвели итоги 2023 года

26 Декабря 2023 • 11:06 Комментировать

Рулевой национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о результатах «красной фурии» в 2023 году.

«Горжусь нашей победой в Лиге наций и выходом на чемпионат Европы. Хотелось бы отметить, как команда прошла этот путь. В Испании многие потеряли веру в сборную, но мы укрепились и продолжали прогрессировать. Команда сильно повзрослела, но должна стать еще сильнее до старта Евро-2024», - передает слова специалиста портал Sport.es.

Напомним, что Испания победила Хорватию в финале Лиги наций (0:0, 5:4 – по пенальти). На Евро пиренейцы вышли с первого места в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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