В сборной Испании подвели итоги 2023 года

Рулевой национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о результатах «красной фурии» в 2023 году.

«Горжусь нашей победой в Лиге наций и выходом на чемпионат Европы. Хотелось бы отметить, как команда прошла этот путь. В Испании многие потеряли веру в сборную, но мы укрепились и продолжали прогрессировать. Команда сильно повзрослела, но должна стать еще сильнее до старта Евро-2024», - передает слова специалиста портал Sport.es.

Напомним, что Испания победила Хорватию в финале Лиги наций (0:0, 5:4 – по пенальти). На Евро пиренейцы вышли с первого места в группе.