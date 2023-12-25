Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии

25 Декабря 2023 • 20:52 Комментировать

Журнал Four Four Two порадовал любителей футбола очередным интересным рейтингом. На сей раз эксперты составили рейтинг лучших тренеров в истории национальной сборной Англии.

Первое место в рейтинге занял Альф Рамсей, под руководством которого сборная Англии в далёком 1966 году выиграла чемпионат мира.

Вторую строку занимает нынешний рулевой «трёх львов» - Гарет Саутгейт. На последних крупных турнирах англичане при Саутгейте у руля выступали достойно, доходя до решающих стадий.

Тройку замыкает Бобби Робсон, который работал со сборной Англии в 1982-1990 годах.

Ближайшим летом сборная Англии выступит на Евро-2024 в Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Бобби Робсон Гарет Саутгейт Альф Рамсей ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Ничья в пользу «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки на «Энфилде» 4
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 4
Криштиану Роналду отреагировал на создание Суперлиги Европы 3
Жадность Стерлинга сгубила «Челси» в логове «волков» - лондонцы проиграли в канун Рождества 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
20:52 · Чемпионат Европы 2024
​Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии
14:47 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Собираюсь выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Евро»
01:12 · Испания. Ла Лига
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии» 1
23 Декабря
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес — о Роналду: Он прирожденный победитель 1
20 Декабря
21:07 · Чемпионат Европы 2024
Быстров назвал самое обидное событие 2023 года
03:17 · Германия. Бундеслига
​Маттеус не поддерживает идею возвращения Крооса в сборную Германии
19 Декабря
21:48 · Испания. Ла Лига
Алаба успешно прооперирован после травмы колена
18:24 · Испания. Ла Лига
Куртуа заявил, что не сыграет на Евро-2024
11:12 · Испания. Ла Лига
Хёнесс: «Даже Кроос не спасёт немецкий футбол»
00:06 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Не понимаю, почему кто-то обвиняет меня в травме Гави»
18 Декабря
21:57 · Испания. Ла Лига
Кроос всерьёз рассматривает возможность возвращения в сборную Германии
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении
12:03 · Германия. Бундеслига
Тель: «Мне хотелось бы выступить на чемпионате Европы в Германии»
11:09 · Испания. Ла Лига
Алаба пропустит Евро-2024
17 Декабря
20:42 · Чемпионат Европы 2024
​Спаллетти поведал, что и его также приглашали в Саудовскую Аравию
Все новости