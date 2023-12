​Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии

Журнал Four Four Two порадовал любителей футбола очередным интересным рейтингом. На сей раз эксперты составили рейтинг лучших тренеров в истории национальной сборной Англии.

Первое место в рейтинге занял Альф Рамсей, под руководством которого сборная Англии в далёком 1966 году выиграла чемпионат мира.

Вторую строку занимает нынешний рулевой «трёх львов» - Гарет Саутгейт. На последних крупных турнирах англичане при Саутгейте у руля выступали достойно, доходя до решающих стадий.

Тройку замыкает Бобби Робсон, который работал со сборной Англии в 1982-1990 годах.

Ближайшим летом сборная Англии выступит на Евро-2024 в Германии.