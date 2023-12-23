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Мартинес — о Роналду: Он прирожденный победитель

23 Декабря 2023 • 22:29 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду.

Специалист считает форварда прирождённым победителем, ведь он выступает за национальную команду уже на протяжении 20 лет, но все также одержим быть лучшим.

«Его невозможно сравнить с другим игроком. Никто не проводит 20-летний отрезок на уровне Криштиану Роналду», - приводит слова Мартинеса Notícias ao Minuto.

В текущем сезоне 38-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился 21 забитыми мячами и 11 передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Декабря 2023 в 22:35
ай.. истина.. факто-с.. хе..
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