Мартинес — о Роналду: Он прирожденный победитель

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду.

Специалист считает форварда прирождённым победителем, ведь он выступает за национальную команду уже на протяжении 20 лет, но все также одержим быть лучшим.

«Его невозможно сравнить с другим игроком. Никто не проводит 20-летний отрезок на уровне Криштиану Роналду», - приводит слова Мартинеса Notícias ao Minuto.

В текущем сезоне 38-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился 21 забитыми мячами и 11 передачами партнёрам по команде.