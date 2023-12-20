Быстров назвал самое обидное событие 2023 года

Бывший футболист питерского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров назвал самое обидное событие в 2023 году.

«Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживем и наладим», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что УЕФА отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт в следующем году с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сегодня, 20 декабря, на исполкоме РФС было принято решение о том, что Союз не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.