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Быстров назвал самое обидное событие 2023 года

20 Декабря 2023 • 21:07 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров назвал самое обидное событие в 2023 году.

«Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживем и наладим», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что УЕФА отстранил  сборную России от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт в следующем году с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сегодня, 20 декабря, на исполкоме РФС было принято решение о том, что Союз не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров евро-2024
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