​Спаллетти поведал, что и его также приглашали в Саудовскую Аравию

Бывший наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, принесший команде первый за тридцать три года чемпионский титул, признал, что у него также были предложения из Саудовской Аравии. Туда уехал предшественник Спаллетти по сборной Италии - Роберто Манчини. В августе он возглавил сборную этой страны.

- Сразу после титула с «Наполи» мне также начали поступать предложения из Саудовской Аравии, да из других стран также. Никаких вопросов по гонорарам, но мне не нравится их футбол. А когда меня позвали возглавить сборную страны, я вообще перестал раздумывать, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.