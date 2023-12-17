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​Спаллетти поведал, что и его также приглашали в Саудовскую Аравию

17 Декабря 2023 • 20:42 Комментировать

Бывший наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, принесший команде первый за тридцать три года чемпионский титул, признал, что у него также были предложения из Саудовской Аравии. Туда уехал предшественник Спаллетти по сборной Италии - Роберто Манчини. В августе он возглавил сборную этой страны.

- Сразу после титула с «Наполи» мне также начали поступать предложения из Саудовской Аравии, да из других стран также. Никаких вопросов по гонорарам, но мне не нравится их футбол. А когда меня позвали возглавить сборную страны, я вообще перестал раздумывать, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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