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Нагельсманн: «Возглавлять сборную Германии на домашнем Евро в моём возрасте – огромная привилегия»

17 Декабря 2023 • 02:01 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о важности поставленной перед ним задачи.

36-летний рулевой занял свой пост осенью, сменив уволенного Ханса-Дитера Флика. На домашнем чемпионате Европы немецкая национальная команда сыграет в одной группе со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

«Давление – это нормальное явление в футболе. Прежде всего, как я считаю, во время первого матча на Евро мы должны понимать, насколько это особенный момент. Мы должны ощущать радость.

Мне выпал очень сложный и захватывающий вызов. Мы попробуем добиться успеха общими усилиями. Быть главным тренером сборной на домашнем Евро в моём возрасте – огромная привилегия. В моей карьере больше не будет подобного опыта», – сказал в интервью ZDF sportstudio Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии евро-2024 Юлиан Нагельсманн ещё теги
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