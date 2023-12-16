​Спаллетти: «Чемпионы Европы обязаны ставить перед собой максимальные цели»

Наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти дал понять, что несмотря на сложности последнего времени для «скуадры адзурры», его подопечные ставят перед собой максимальные задачи - защитить чемпионский титул. В 2021 году итальянская сборная стала чемпионом Европы, переиграв в финальном матче англичан.

- Мы пробились в финальную часть чемпионата Европы, и мы, как обладатели титула, обязаны ставить перед собой самые амбициозные цели. Вы спрашиваете, о чем я мечтал в детстве? Я отвечу так - мои детские мечты сбываются, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.