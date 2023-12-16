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​Спаллетти: «Чемпионы Европы обязаны ставить перед собой максимальные цели»

16 Декабря 2023 • 14:36 Комментировать

Наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти дал понять, что несмотря на сложности последнего времени для «скуадры адзурры», его подопечные ставят перед собой максимальные задачи - защитить чемпионский титул. В 2021 году итальянская сборная стала чемпионом Европы, переиграв в финальном матче англичан.

- Мы пробились в финальную часть чемпионата Европы, и мы, как обладатели титула, обязаны ставить перед собой самые амбициозные цели. Вы спрашиваете, о чем я мечтал в детстве? Я отвечу так - мои детские мечты сбываются, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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