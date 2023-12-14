Руководство немецкого футбола призывает Крооса вернуться в сборную к Евро-2024

Руководство Немецкого футбольного союза намерено обсудить с Тони Кроосом возвращение в состав национальной команды.

По информации MadridUniversal, представители DFB консультировались через посредников о ситуации вокруг полузащитника «Реала» относительно желания игрока вернуться. Тем не менее сам игрок не намерен менять своё решение, аргументируя это отсутствием желания забирать игровое время у более молодых футболистов и сосредоточенностью на клубной карьере.

Напомним, что Тони Кроос завершил международную карьеру в 2021 году после чемпионата Европы. В составе сборной Германии 33-летний хавбек «Реала» выиграл бразильский ЧМ-2014.