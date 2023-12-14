​Сборная Сан-Марино осталась без главного тренера

Сборная Сан-Марино установила свой скромный рекорд в минувшем отборочном цикле в чемпионату Европы-2024, однако вслед за этим последовала и смена тренера. Местная федерация футбола решила не продлевать контракт с Фабрицио Костантини, который истек в конце ноября. Причину итальянское новостное агентство ITASportPress не сообщает.

55-летний специалист проработал с командой два последних года, в общей сложности двадцать матчей или два отборочных цикла, к чемпионату мира и Европы. Имя нового наставника сборной Сан-Марино будет сообщено шестнадцатого декабря, через три дня.