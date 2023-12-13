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​УЕФА наказал Украину

13 Декабря 2023 • 22:20 Комментировать

На официальном сайте УЕФА размещена информация о наказании для Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наказание связано с расистским поведением болельщиков сборной Украины во время ноябрьского матча против Италии (0:0) в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

УАФ оштрафована на 20 тысяч евро. Кроме того, во время следующего домашнего матча сборной Украины посещаемость стадиона должна быть ограничена не менее чем на 5000 зрителей.

Напомним, что сборная Украины не могла выйти на Евро-2024 через отборочный турнир. В марте команда Сергея Реброва выступит в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины УАФ
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