Сане назвал легионера, которого бы взял в сборную Германии

Вингер «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос, какого футболиста он бы натурализовал для игры за сборную Германии.

«Какого игрока я бы натурализовал, чтобы он сыграл за сборную Германии на Евро? Гарри Кейн! Мне не нужно много думать над этим», — цитирует Сане Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 30-летний англичанин провел 19 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и записал на свой счет семь результативных передач.

Напомним, следующим летом состоится очередной чемпионат Европы, который станет домашним для немецкой сборной. Турнир пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.