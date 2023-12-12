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Назван лучший игрок сборных в 2010-х: Роналду и Месси не попали в топ-3

12 Декабря 2023 • 13:34 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo представили рейтинг лучших игроков сборных в период с 2010 по 2019 год. Первое место в нем занял испанский полузащитник Андрес Иньеста.

На второй позиции расположился нападающий сборной Германии Томас Мюллер, а топ-3 замкнул еще один хавбек национальной команды Испании Хави Эрнандес.

Португальский бомбардир Криштиану Роналду занял в рейтинге четвертое место, пятым стал французский форвард Килиан Мбаппе.

Что касается аргентинца Лионеля Месси, то 36-летний нападающий расположился лишь на восьмой строчке.

Роналду или Месси: назван лучший футболист XXI века

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Андрес Иньеста Сборная Испании Хави Эрнандес Томас Мюллер Килиан Мбаппе ещё теги
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