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Чемпионат Европы по футболу 2024

Представлены футболки, в которых сборная Италии будет защищать титул чемпионов Европы

09 Декабря 2023 • 09:18 Комментировать

Сборная Италии пробилась на чемпионат Европы, который пройдет следующим летом в Германии. Там ей предстоит защищать свой чемпионский титул, добытый летом 2021 года. В Сети между делом появились фотографии дизайна футболок, в которых «скуадре адзурре» предстоит защищать свой титул.

Выполненная в минималистическом стиле, футболка привлекает внимание полосами в цвета национального флага по плечам. Производитель - технический партнер итальянской федерации футбола, компания Adidas.

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы следующим летом начнется четырнадцатого июня, итальянцы сыграют в одной группе с хорватами, испанцами и албанцами.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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