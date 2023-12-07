Тикнизян — о сборной Армении: Наши амбиции и самоотдача растут

Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об амбициях сборной Армении на крупных соревнованиях.

Защитник отметил, что он не любит строить планы на будущее, но отметил, что команда делает все возможное, чтобы сыграть на крупном турнире.

«Всему свое время. Главное работать, тогда тебе воздастся свыше», - приводит слова Тикнизяна Sport24.

Напомним, что 24-летний футболист принял решение выступать за сборную Армении, хотя ранее играл за юношеские российские сборные, и дебютировал за неё в марте этого года и с тех пор провел десять игр, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.