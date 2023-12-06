Куртуа может поехать на чемпионат Европы – 2024

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа может принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, голкипер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Его возвращение ожидается весной.

Ранее появилась информация, что Куртуа не поедет на Евро-2024 и останется в клубе для набора формы. Стоит сказать, что летом у футболиста произошел конфликт с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

По сообщениям RMC Sport, окружение Куртуа опровергает информацию, согласно которой игрок решил пропустить следующий чемпионат Европы.

Евро-2024 состоится летом в Германии. Турнир пройдет в десяти городах с 14 июня по 14 июля.