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​В Швеции из-за дебюта сына Ибрагимовича усилили меры безопасности

06 Декабря 2023 • 07:16 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что сын Златана Ибрагимовича, Винсент, дебютирует в юношеской сборной Швеции, U15, и в этой стране к новости относятся с большим ажиотажем. Настолько, что пресс-службе шведской федерации футбола пришлось выпустить специальный пресс-релиз, в котором сообщается о намерении оградить Винсента от чрезмерного внимания со стороны прессы.

- Нельзя снимать, нельзя фотографировать. Журналистам нельзя общаться с ним. Это решение, которое принято коллективно, так будет лучше для всех. Мы не хотим оказывать на него излишнее давление, - сообщается в пресс-релизе.

Также приняты повышенные меры в спортивном центре «Босон», где тренируется Винсент Ибрагимович - несмотря на то, что комплекс, расположенный на острове, и без того вполне изолирован.


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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Винсент Ибрагимович
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