Спаллетти: «Не все понимают, что значит футболка сборной»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о подходе игроков к делу.

Бывший наставник «Наполи» приступил к выполнению обязанностей в национальной команде с сентября текущего года. Под руководством Спаллетти «скуадра адзурра» добыла путёвку на Евро-2024, где сыграет в одной группе со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Матчи, которые предстоят нам на групповой стадии, вполне могли состояться в четвертьфинале, но сборная Италии не должна бояться. Нам нужно продолжать свою историю.

В предыдущих поколениях игроки сборной боролись друг за друга. Сейчас некоторым парням трудно понять, насколько важна футболка национальной команды. Кого-то заботят другие вещи», – сказал в интервью Sky Sport Спаллетти.