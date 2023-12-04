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Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин — о Евро-2024: «Настоящая битва начинается в плей-офф»

04 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2024, который пройдёт летом в Германии.

«Мне, в принципе, все равно, как команды будут играть и в каких группах. Интересно уже, кто выходит из групп и на кого. В плей-офф начинается настоящая битва», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, сборная России не сможет принять участие в турнире из-за отстранения от международных соревнований. На прошлом Евро, который прошел в 2021 году, Россия под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из своей группы, в которой играла вместе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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