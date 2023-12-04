Булыкин – о жеребьёвке Евро-2024: «Все команды очень серьёзные, группы красивые»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы, который состоится в Германии ближайшим летом.

«В некоторых группах больше грандов, в некоторых меньше, но все команды очень серьезные, и группы красивые», – приводит слова Булыкина издание «Газета.Ру».

Напомним, сборная России не участвовала в квалификации к Евро-2024 из-за дисквалификации. Шансы на попадание в групповой этап турнира сохраняют сборные Грузии, Казахстана и Украины, которые сыграют в стыковых матчах.

Чемпионат Европы стартует 14 июня 2024 года, а закончится ровно через месяц.