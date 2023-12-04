«Группа смерти» и везение хозяев: Итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Хозяевам турнира сборной Германии откровенно повезло с жеребьёвкой. Бундестим в последнее время выглядит не очень здорово, и многие опасались, что команда может оказаться в группе с сильными соперниками и остаться без плей-офф. Теперь подопечные Юлиана Нагельсманна могут вздохнуть спокойно. Немцы не только должны выходить в плей-офф без видимых проблем, но и занимать первое место. При всём уважении к Шотландии, Венгрии и Швейцарии стать даже вторыми немцам будет тяжело. Вслед за ними, кажется, должны быть альпийцы, учитывая их опыт. Хотя неуступчивые шотландцы и храбрые венгры также могут рассчитывать на выход в следующий этап если не со второго, то с третьего места как минимум.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Пожалуй, это «квартет смерти» на бумаге. Испанию считают одним из фаворитов Евро, итальянцы будут готовы защищать титул, а хорваты всегда боевиты. Албания на бумаге выглядит аутсайдером, однако считается едва ли не главным претендентом на роль «тёмной лошадки». Учитывая, что итальянцев лихорадит, сенсация в группе возможна. Да и хорваты, чьи лидеры постарели, не выглядят слишком грозно, хотя всем известен характер «шашечных».

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия

Англичанам, как и немцам, на бумаге с группой, кажется, повезло. Ни один из трёх соперников британцев не выглядит командой, которая может замахнуться на какой-то успех на Евро. Сборная Дании, ставшая открытием минувшего Евро, следующего шага пока не сделала, сербы традиционно слабо выглядят в финальной части, а словенцы в принципе не кажутся сильным коллективом. Правда, встреча балканцев на групповом этапе навевает их эпическое противостояние на Евро-2000. Так или иначе словенцы, сербы и датчане будут бороться лишь за право составить англичанам компанию.

Группа D: Победитель стыков А*, Нидерланды, Австрия, Франция

*Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония

Если поляки пробьются, то здесь тоже борьба будет интересной. Французы, конечно, выглядят явными фаворитами, но вот даже за второе место битва может быть серьёзная. Нидерланды вернулись в ряд топ-сборных после небольшого кризиса, а австрийцы стремительно прогрессируют. Если же поляки пройдут стыки, то Роберт Левандовски наверняка сделает всё, чтобы выдать лебединую песню, ведь это будет его последний шанс что-то сделать на уровне сборной.

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Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыков В**

**Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия

Не в обиду будет сказано командам, но матчи этой группы вряд ли кто-то будет внимательно смотреть. Даже сборная Бельгии, которая пошла на спад, не кажется командой, которой под силу чего-то добиться на Евро. Конечно, Куртуа, Де Брёйне, Лукаку при поддержке молодого Докю могут выстрелить, но всё же эту сборную к фаворитам не относят. Бельгийцы при этом должны легко выходить из группы, где серьёзного сопротивления им никто, скорее всего, не окажет. Учитывая же, что второе место этого квартета попадёт на вице-победителя группы D, можно сразу сделать прогноз, что это будет последний матч на турнире кого-то из трио, кто будет бороться за позицию следом за подопечными Доменико Тедеско.

Группа F: Турция, Победитель стыков С***, Португалия, Чехия

***Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург

С учётом жеребьёвки из этого квартета в плей-офф может выйти даже команда, которая пройдёт стыки. Португальцы – фавориты, а Турция и Чехия в свою очередь не кажутся командами, которые намного сильнее других соперников. В этом смысле игроки команд Грузии, Греции, Казахстана и Люксембурга наверняка воодушевлены накануне своих стыковых встреч.

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Роман Андреев