В сборной Хорватии оценили жеребьёвку Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Это самая тяжелая группа на Евро. Несмотря на это, нашей целью остается выход в плей-офф. В команде все настроены оптимистично. У нас есть полгода, чтобы подготовиться к турниру. Главное, чтобы наши лидеры подошли к чемпионату Европы в своей лучшей форме», -передает слова специалиста Football Italia.

Напомним, что на групповой стадии сборной Хорватии будут противостоять Италия, Испания и Албания. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.