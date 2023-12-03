Тедеско: «Бельгия – фаворит на бумаге, всё решится на поле»

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы, конечно, можем начать мечтать, но лучше не стоит этого делать. В футболе нельзя ничего планировать, нужно принимать вещи такими, какие они есть. Работа только начинается. На бумаге Бельгия может считаться фаворитом группы, но все будет решаться на поле», - передает слова специалиста Footnews.

Напомним, что в одну группу с бельгийской командой попали сборные Словакии и Румынии. Еще один участник квартета определился в раунде плей-офф квалификации.