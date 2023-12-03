Мартинес рассказал, в чём сила сборной Португалии

Рулевой национальной сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Я удовлетворен жребием. Мы попали в группу F, и у нас будет больше времени на подготовку к старту. Это очень важный момент. Мы не зависим от соперников, наша сила – в раздевалке. Команда верит, что может повторить триумф 2016 года. У сборной есть все для этого», - передает слова специалиста A Bola.

Напомним, что сборная Португалии попала в одну группу с Турцией и Чехией. Еще один участник квартета определился в раунде плей-офф квалификации.