Названы три главных фаворита чемпионата Европы - 2024

Журналисты портала Goal.com представили свой рейтинг главных фаворитов чемпионата Европы – 2024. Первое место в этом списке заняла сборная Франции, которая является действующим вице-чемпионом мира.

На второй строчке в рейтинге фаворитов престижного турнира расположилась национальная команда Португалии. Топ-3 замкнула сборная Англии.

В первую десятку фаворитов также были включены: Бельгия, Испания, Турция, Венгрия, Нидерланды, Румыния и Австрия. Примечательно, что хозяева турнира - сборная Германии – занимают лишь 14-е место в этом рейтинге.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.