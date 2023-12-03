Якин: «Не терпится сыграть против Германии на чемпионате Европы»

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился впечатлениями от жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы – 2024.

«Нам досталась тяжелая группа, но это очередной вызов для моей команды. Нам уже не терпится сыграть против Германии. Мы выходим на поле ради таких противостояний. Германия очень любит футбол, атмосфера на стадионах будет великолепной», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что жеребьевка финального этапа чемпионата Европы – 2024 состоялась в субботу, 2 декабря. По ее итогам сборная Швейцарии попала в группу с Германией, Венгрией и Шотландией.