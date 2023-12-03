Ширер оценил жребий Евро-2024 для сборной Англии

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал результаты жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

«Жеребьевка была благосклонна к Англии. Мы можем ждать победу во всех матчах группового этапа. Наша сборная поедет на турнир с целью победить, учитывая нынешний состав. Англия один из главных фаворитов наряду с французами. Сейчас наступает наше время», - передает слова Ширера пресс-служба УЕФА.

Англия попала в один квартет со сборными Сербии, Дании и Словении. Чемпионат Европы пройдет следующим летом на футбольных полях Германии.