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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ширер оценил жребий Евро-2024 для сборной Англии

03 Декабря 2023 • 09:02 Комментировать

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал результаты жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

«Жеребьевка была благосклонна к Англии. Мы можем ждать победу во всех матчах группового этапа. Наша сборная поедет на турнир с целью победить, учитывая нынешний состав. Англия один из главных фаворитов наряду с французами. Сейчас наступает наше время», - передает слова Ширера пресс-служба УЕФА.

Англия попала в один квартет со сборными Сербии, Дании и Словении. Чемпионат Европы пройдет следующим летом на футбольных полях Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Алан Ширер
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