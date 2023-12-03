Стала известна причина женских стонов на жеребьёвке Евро-2024

Стала известна причина возникновения женских стонов во время жеребьевки финальной части чемпионата Европы – 2024.

Пранкер Дэниэл Джарвис признал себя причастным к неловкой ситуации, которая возникла на церемонии. Несмотря на стоны, жеребьевка не была прервана. Ведущие продолжили выполнять свои обязанности с улыбками на лицах.

Напомним, что финальный раунд чемпионата Европы – 2024 состоится на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля следующего года. В матче открытии престижного турнира встретятся сборные Германии и Шотландии.

Действующим чемпионом Европы является Италия.