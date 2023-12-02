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Чемпионат Европы по футболу 2024

Буффон оценил шансы сборной Италии на Евро-2024

02 Декабря 2023 • 22:57 Комментировать

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о шансах «скуадры адзурры» добиться успеха на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти сыграет в одном квартете со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Эта группа похожа на ту, что была у нас на Евро-2012 – тогда мы вышли со второго места и добрались до финала. Будет непросто, но этого вполне можно было ожидать, ведь Италия находилась в четвёртой корзине. При нынешнем формате возможно выйти в плей-офф и с третьего места, что повышает шансы.

Конечно, такой жребий вызывает опасения, но и наши оппоненты явно не прыгали от радости, когда им досталась Италия.

Есть три-четыре сборные, которые превосходят Италию по уровню состава, но я не знаю, кто может быть сильнее нас, когда мы сплочены», – сказал в интервью Rai Буффон.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон Сборная Испании Сборная Хорватии Сборная Албании евро-2024 ещё теги
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