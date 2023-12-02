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Чемпионат Европы по футболу 2024

​«Клубничка» от УЕФА: Во время жеребьёвки Евро-2024 было слышно женские стоны

02 Декабря 2023 • 22:24 Комментировать

В субботу в Гамбурге проходила жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2024. После завершения церемонии футбольные фанаты в сети обсуждают необычные для официального мероприятия звуки, которые было слышно в телевизионной трансляции. Это были характерные женские стоны.

Стоны явно слышали не только телезрители, но и участники жеребьёвки – это видно по повторам. Кто-то улыбался, кто-то смущался, а кто-то просто делал вид, что ничего не происходит – что так и должно быть.

В ближайшее время в УЕФА наверняка дадут комментарий по поводу природы этих звуков.

С результатами жеребьёвки Евро-2024 можно ознакомиться в нашей новости.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА евро-2024
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