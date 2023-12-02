​Букмекеры оценили шансы сборной Сербии выиграть Евро-2024

Сборная России находится под санкциями, и у команды не было даже возможности побороться за место на чемпионате Европы – 2024. Наверняка многие российские футбольные фанаты на континентальном футбольном форуме поддержат сборную Сербии. Команда попала в одну группу со сборными Словении, Дании и Англии.

Понятно, что букмекеры не считают сборную Сербии одним из фаворитов турнира. Даже внутри квартета С команду ставят на третье место.

Если говорить о шансах сербов выиграть Евро-2024, то эксперты из мира ставок оценивают их примерно в 1,5%.

Отметим, что сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые.

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024