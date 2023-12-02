Нагельсманн оценил уровень соперников сборной Германии по групповому этапу Евро-2024

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата Европы.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева соревнования выступят в группе А, где также оказались сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

«Это интересная группа. Первая игра против Шотландии будет очень эмоциональной – у шотландцев отличные болельщики. В сборных Венгрии и Швейцарии много игроков, выступающих в Бундеслиге, и с некоторыми из них я даже работал. Нас ждут захватывающие матчи, но лучше выплеснуть эмоции после начала турнира, чем рассуждать об этом заранее. Очевидно, что мы хотим пройти в плей-офф, у нас есть цели. Это не группа смерти, но плохих соперников здесь быть не может», – сказал в интервью MagentaTV Нагельсманн.