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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн оценил уровень соперников сборной Германии по групповому этапу Евро-2024

02 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата Европы.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева соревнования выступят в группе А, где также оказались сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

«Это интересная группа. Первая игра против Шотландии будет очень эмоциональной – у шотландцев отличные болельщики. В сборных Венгрии и Швейцарии много игроков, выступающих в Бундеслиге, и с некоторыми из них я даже работал. Нас ждут захватывающие матчи, но лучше выплеснуть эмоции после начала турнира, чем рассуждать об этом заранее. Очевидно, что мы хотим пройти в плей-офф, у нас есть цели. Это не группа смерти, но плохих соперников здесь быть не может», – сказал в интервью MagentaTV Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Швейцарии Сборная Венгрии Сборная Шотландии евро-2024 Юлиан Нагельсманн ещё теги
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