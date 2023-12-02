​Букмекеры оценили шансы сборной Португалии выиграть Евро-2024

Криштиану Роналду в феврале исполнится 39 лет. Спустя четыре месяца опытный бомбардир отправится со сборной Португалии на чемпионат Европы. Роналду наверняка захочет выиграть этот турнир, и этот настрой он передаст партнёрам по национальной команде.

Букмекеры в основном ставят Португалию на пятое место в числе фаворитов чемпионата Европы – 2024. Судя по котировкам экспертов, шансы Роналду и компании выиграть континентальный футбольный форум оцениваются примерно в 10-11%.

Сборная Португалии попала в одну группу с командами Турции и Чехии. Ещё один участник этого квартета определится в «стыках». Этот билет разыграют команды Грузии, Греции, Казахстана и Люксембурга.

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024