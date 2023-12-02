Фёллер – о жеребьёвке Евро-2024: «Сборная Германии избежала попадания в «группу смерти»

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер побеседовал с журналистами о жеребьёвке группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Германии, которая выступит на турнире в качестве хозяина, встретится с соперниками из Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Матч первого тура между Германией и Шотландией состоится 14 июня.

«Мы избежали попадания в «группу смерти», но все три команды, которые составили нам компанию, здорово выступили в квалификации. Сейчас мы находимся не в том положении, чтобы подходить к игре с кем-либо легкомысленно или без должного уважения – эти дни уже в прошлом. Это серьёзное испытание, и я особенно жду первого матча против сборной Шотландии», – приводит Bayern & Germany слова Фёллера.