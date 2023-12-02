​Букмекеры оценили шансы сборной Испании выиграть Евро-2024

Следующим летом внимание футбольных фанатов будет сосредоточено на чемпионате Европы – 2024. Сборная Испании по обыкновению относится к числу фаворитов континентального футбольного форума. Правда, «красную фурию» эксперты из мира ставок на спорт ставят только на четвёртое место, отдавая предпочтение Франции, Англии и Германии.

По мнению букмекеров, шансы сборной Испании выиграть чемпионат Европы оцениваются приблизительно в 12%.

Стоит сказать, что в последний раз сборная Испании выигрывала Евро в 2012 году. Тогда в киевском финале «красная фурия» разгромила команду Италии со счётом 4:0.

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