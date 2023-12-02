​Букмекеры оценили шансы сборной Германии выиграть Евро-2024

Сборная Германии готовится к домашнему чемпионату Европы. В последнее время в товарищеских матчах Бундестим выглядит неважно, но до континентального футбольного форума у Юлиана Нагельсманна ещё есть время, чтобы наладить игру.

Букмекеры ставят сборную Германии на третье место в списке фаворитов Евро-2024 – выше идут только Франция и Англия. Шансы Бундестим выиграть трофей на родной земле оцениваются приблизительно в 13%.

На групповой стадии сборная Германии будет играть против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Добавим, что Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024