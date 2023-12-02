Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти – о жеребьёвке Евро-2024: «Могло быть лучше, но мы – Италия»

02 Декабря 2023 • 21:57 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил уровень соперников своей команды по групповому этапу Евро-2024.

Жребий свёл действующих чемпионов Европы со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Могло быть и лучше, не так ли? Но мы никогда не должны забывать, что мы – Италия.

Первый матч с Албанией? Сейчас трудно что-то прогнозировать, ведь до начала турнира ещё много времени. В отборе Албания уже показала, на что способна.

Многое в этих матчах будет зависеть от нашей формы в конкретный момент, от того, как мы подготовимся к турниру», – сказал в интервью Rai рулевой «скуадры адзурры».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Сборная Испании Сборная Хорватии Сборная Албании ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
22:57 · Чемпионат Европы 2024
Буффон оценил шансы сборной Италии на Евро-2024
22:16 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Сербии выиграть Евро-2024
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн оценил уровень соперников сборной Германии по групповому этапу Евро-2024
22:10 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Португалии выиграть Евро-2024
22:07 · Чемпионат Европы 2024
Фёллер – о жеребьёвке Евро-2024: «Сборная Германии избежала попадания в «группу смерти»
22:04 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Испании выиграть Евро-2024
21:58 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Германии выиграть Евро-2024
21:57 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – о жеребьёвке Евро-2024: «Могло быть лучше, но мы – Италия»
21:51 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался о жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года
21:50 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Сборная Испании попала в очень сложную группу»
21:50 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Италии выиграть Евро-2024
21:43 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Англии выиграть Евро-2024
21:35 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры оценили шансы сборной Франции выиграть Евро-2024
21:34 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии сыграет с Германией в 54-й раз – рекорд
21:29 · Чемпионат Европы 2024
Букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы
Все новости