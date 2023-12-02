Спаллетти – о жеребьёвке Евро-2024: «Могло быть лучше, но мы – Италия»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил уровень соперников своей команды по групповому этапу Евро-2024.

Жребий свёл действующих чемпионов Европы со сборными Испании, Хорватии и Албании.

«Могло быть и лучше, не так ли? Но мы никогда не должны забывать, что мы – Италия.

Первый матч с Албанией? Сейчас трудно что-то прогнозировать, ведь до начала турнира ещё много времени. В отборе Албания уже показала, на что способна.

Многое в этих матчах будет зависеть от нашей формы в конкретный момент, от того, как мы подготовимся к турниру», – сказал в интервью Rai рулевой «скуадры адзурры».