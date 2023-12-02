Дешам высказался о жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Напомним, что французы попали в одну группу со сборными Нидерландов и Австрии, также к ним присоединится один участник плей‑офф Пути А из числа сборных Польши, Эстонии, Уэльса и Финляндии.

Специалист отметил, что группа получилась очень сложной, к тому же с австрийцами они встречались в Лиге наций, и было непросто.

«Потенциально у Нидерландов больше сильных качеств, чем у австрийцев, но играть с обеими командами всегда нелегко», - приводит слова Дешама RMC Sport.