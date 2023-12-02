Де ла Фуэнте: «Сборная Испании попала в очень сложную группу»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024.

«Красная фурия» оказалась в одном квартете со сборными Хорватии, Италии и Албании.

«Если это не самая сложная группа, то точно одна из самых. Я не собираюсь использовать клише, но для меня очевидно, что от нас потребуется проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы добиться успеха в такой группе. Италия – чемпион Европы, никто не хотел встретиться с ней. Хорватия традиционно добивается успехов на крупных турнирах, также не стоит списывать со счетов и Албанию, которая финишировала первой в своей отборочной группе», – цитирует Mundo Deportivo де ла Фуэнте.