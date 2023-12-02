​Букмекеры оценили шансы сборной Италии выиграть Евро-2024

Следующим летом сборная Италии отправится в Германию на защиту кубка Европы. В 2021 году «скуадра адзурра» выиграла Евро, обыграв в финале Англию в серии одиннадцатиметровых ударов.

Надо сказать, что букмекеры не особенно верят в способность Италии защитить титул. В списке фаворитов Евро-2024 «скуадра адзурра» находится за пределами топ-5. Шансы итальянцев выиграть континентальный форум второй раз кряду оцениваются примерно в 6%.

На групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Италии будут Испания, Хорватия и Албания. Главным тренером итальянской команды относительно недавно стал Лучано Спаллетти.

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024