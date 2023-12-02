​Букмекеры оценили шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

В Гамбурге завершилась жеребьёвка чемпионата Европы – 2024. Специалисты из мира ставок считают главными фаворитами турнира сборные Франции и Англии: кто-то ставит команды вровень, а кто-то отдаёт перевес французам.

Если говорить об Англии, то шансы команды Гарета Саутгейта на победу на Евро-2024 оцениваются приблизительно в 18-20%.

На групповой стадии соперниками англичан станут команды Словении, Дании и Сербии.

Стоит сказать, что на прошлом чемпионате Европы сборная Англии добралась до финала, где проиграла Италии в серии одиннадцатиметровых ударов.

Кстати, сборная Англии ещё ни разу не становилась победителем чемпионата Европы.

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024