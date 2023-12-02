​Букмекеры оценили шансы сборной Франции выиграть Евро-2024

Следующим летом состоится чемпионат Европы по футболу. Главным фаворитом этого турнира букмекеры считают сборную Франции, о чём мы уже рассказывали.

Если анализировать котировки, то шансы Франции выиграть Евро-2024 оцениваются приблизительно в 20-22%.

На групповой стадии сборная Франции будет играть против Нидерландов, Австрии, а также против одного с победителем одного из путей стыковых матчей (Польша, Уэльс, Финляндия или Эстония).

Добавим, что на прошлом чемпионате Европы сборная Франции сенсационно вылетела уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

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