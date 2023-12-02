Сборная Швейцарии сыграет с Германией в 54-й раз – рекорд

Сборные Германии и Швейцарии сыграют в одной группе на предстоящем чемпионате Европы.

Немецкая национальная команда оказалась в группе A на правах хозяина, в то время как швейцарцы попали в квартет из четвёртой корзины. Согласно данным Opta, сборная Швейцарии встретится с Германией уже в 54-й раз – ни одна другая команда не играла против «бундестим» на международном уровне так часто. При этом, что примечательно, предстоящая встреча Швейцарии с Германией будет первой в рамках финальных стадий Евро.

Напомним, что в группе A также выступят сборные Шотландии и Венгрии. Турнир пройдёт с июня по июль 2024 года.