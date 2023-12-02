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Чемпионат Европы по футболу 2024

Букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы

02 Декабря 2023 • 21:29 Комментировать

В субботу состоялась жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2024. По итогам мероприятия были сформированы шесть групп по четыре команды.

Стоит сказать, что многие специалисты из мира ставок считают фаворитом Евро-2024 сборную Франции. Правда, некоторые букмекерские компании приравнивают к французам национальную команду Англии.

На групповой стадии сборная Франции будет играть против Нидерландов, Австрии и победителя стыковых игр пути А. Сборная Англии, в свою очередь, попала в один квартет с командами Словении, Дании и Сербии.

Сборная Франции в последний раз выигрывала чемпионат Европы в 2000 году. Лучший результат сборной Англии – финал Евро-2020.

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