Сборные Испании и Хорватии сыграют на Евро друг с другом в четвёртый раз подряд

Завершилась жеребьёвка финальной части Евро-2024, которая подарила нам любопытную закономерность между сборными Испании и Хорватии. Эти команды неизменно встречаются друг с другом с чемпионата Европы 2012 года и сыграют вместе в одной группе и на грядущем турнире.

Так, на Евро в Польше и Украине (2012) и на Евро во Франции (2016) испанцы и хорваты играли в одной группе. А на Евро-2020 судьба свела команды на стадии 1/8 финала плей-офф, победу в серии пенальти одержала «красная фурия».

Ознакомиться с составами всех групп грядущего Евро можно в нашем материале.