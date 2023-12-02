Стал известен матч, которым откроется чемпионат Европы – 2024

Завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы – 2024, который пройдёт в Германии.

Крупный международный турнир стартует 14 июня 2024 года. В первом матче Евро сойдутся сборная Германии и сборная Шотландии, которая попала в группу А к немецкому коллективу. Матч между командами состоится в Мюнхене, начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

Помимо Германии и Шотландии, в группу А попали национальные команды Венгрии и Швейцарии.

Финальный матч чемпионата Европы 2024 года пройдет 14 июля в столице Германии — Берлине.

Напомним, действующим европейским чемпионом является сборная Италии.